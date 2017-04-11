Беларусь рассчитывает на взаимопонимание и скоординированность действий с Польшей

11 Апреля 2017 19:05

Беларусь рассчитывает на полное взаимопонимание и скоординированность действий с Польшей на международной арене. Такое мнение высказал сегодня зампредседателя Палаты представителей Болеслав Пирштук на встрече с польско-белорусской парламентской группой во главе с депутатом Сейма Адамом Андрушкевичем. Наша страна выступает за активизацию отношений со странами Европейского союза и надеется получить статус наблюдателя в Парламентской конференции Балтийского моря. Адам Андрушкевич разделяет взгляды белорусской стороны на дальнейшее развитие двусторонних отношений. Стороны готовы увеличить товарооборот наполовину. Сегодня он составляет 2 миллиарда долларов.

Достаточно серьезные обязанности по укреплению двухсторонних контактов во всех сферах возлагаются и на группы дружбы, созданные в парламентах Беларуси и Польши. Депутаты договорились встречаться как минимум два раза в год, чтобы оперативно решать возникающие вопросы.