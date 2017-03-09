Беларусь рассчитывает на выработку четкого алгоритма взаимодействия с Россией по актуальным миграционным вопросам

9 Марта 2017 19:05

Об этом заявил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик. На предстоящей встрече стороны должны обсудить вопросы установления Федеральной службой безопасности России приграничных зон на белорусско-российской границе, а также непропуск через нее граждан третьих стран, имеющих действительные визы для въезда на российскую территорию.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси: "Белорусская сторона исходит из того, что по итогам заседания рабочей группы должен быть выработан конкретный алгоритм взаимодействия правоохранительных, пограничных и иных ведомств по всем ставшим актуальными за последнее время вопросам. Естественно, мы готовы обсуждать и встречные вопросы, которые могли возникнуть у российской стороны в связи с принятием указа номер 8, установившего безвизовый въезд на территорию Беларуси сроком на пять суток для граждан ряда государств".

Очередное заседание рабочей группы - плановое, и проводится по инициативе обеих сторон. Изначально предполагалось, что встреча пройдет 15-17 марта в Гродно, но по просьбе российской стороны, срок планируется сместить на несколько недель.