Беларусь рассчитывает на содействие Словакии в развитии сотрудничества с Евросоюзом

27 Апреля 2017 19:05

Об этом заявил Премьер-министр Андрей Кобяков по итогам переговоров с Председателем правительства Словакии Робертом Фицо. Результатом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве в области науки и технологий. Также заключен меморандум между Госкомитетом по стандартизации Беларуси и Бюро стандартизации, метрологии и испытаний Словакии. По словам Андрея Кобякова, нынешний визит белорусской делегации стал хорошим продолжением диалога, начатого в ноябре в Минске во время первого официального визита председателя правительства Словакии.

Андрей Кобяков, Премьер-министр Беларуси: "Сегодня мы с коллегой обсудили подробно широкий спектр взаимодействия наших стран, прежде всего вопросы торгово-экономического сотрудничества и те направления, которые мы определили пять месяцев назад. Прежде всего в области фармацевтики, энергетики, утилизации отходов, сельского хозяйства. Договорились о том, чтобы была активизирована наша работа на межправительственном, межведомственном уровне путем активизации нашей комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству".

Завершится официальный визит Андрея Кобякова в Словакию 28 апреля.