Беларусь продолжит взаимодействие с ЕС для полной отмены санкций

27 Февраля 2017 21:00

Так в МИД нашей страны прокомментировали решение Евросоюза продлить визовые ограничения в отношении четырех граждан Беларуси и оружейное эмбарго. Последнее, кстати, было немного модифицировано. Теперь наша страна сможет закупать, к примеру, снаряжение для биатлона.

Однако во внешнеполитическом ведомстве отметили, что сохраняющийся оружейный запрет продолжает распространяться на товары, не имеющие никакого отношения к заявленным ЕС целям. В МИД рассчитывают на более решительные меры, которые окончательно оставят в прошлом политику давления на Беларусь - ответственного партнера и соседа Европейского союза.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси: "Мы изначально исходим из того, что санкции несправедливы и контрпродуктивны, рассчитываем, что за позитивным шагом Евросоюза по отмене части остающихся ограничений последуют более решительные меры, которые окончательно оставят в прошлом политику давления на Беларусь - ответственного партнера и соседа Европейского союза".

Напомним, год назад Брюссель отменил большую часть действовавших в отношении нашей страны ограничений.