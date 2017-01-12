Беларусь открывает двери для иностранных туристов

10 Января 2017 07:14

Накануне Президент Александр Лукашенко подписал указ, который устанавливает безвизовый въезд в нашу страну для граждан 80-ти государств. Эта новость активно обсуждается на страницах интернет-изданий.

Срок визита при этом не более пяти дней. А въезд и выезд исключительно через Национальный аэропорт Минск. Указ распространяется в первую очередь на стратегических партнеров Беларуси, на благоприятные в миграционном плане страны, а также на государства, которые ранее в одностороннем порядке ввели безвизовый режим для белорусов.

Свободно прилетать в Беларусь смогут жители 39-ти стран Европы, включая весь Евросоюз, а также граждане Бразилии, Индонезии, США, Японии, Австралии и некоторых других государств. Указ Президента о безвизовом въезде направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, а также частных лиц. Для иностранцев, осуществляющих официальные поездки, правила останутся прежними.