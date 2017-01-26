Беларусь может получить статус наблюдателя в Парламентской конференции стран Балтийского моря

26 Января 2017 21:19

Соответствующие вопросы обсуждали во время заседания Постоянного комитета организации. В Брюссель, где проходили встречи, были приглашены и белорусские парламентарии. Наша страна, по мнению депутатов, неотъемлемая часть Балтийского региона, и более тесное взаимодействие с парламентами этих государств поможет укреплению имиджа Беларуси на мировой арене. Кроме того, это поможет расширить основы инвестпривлекательности государства.

Валерий Воронецкий, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Это экология, это охрана окружающей среды, энергетика, содействие экономическому развитию, миграция, организационная безопасность, в целом укрепление безопасности. Для того чтобы наше сотрудничество было более системным, мы заинтересованы в том, чтобы получить такой статус наблюдателя. Как я говорил, жизнь покажет, может быть, завтра мы поставим вопрос о членстве в Парламентской конференции Балтийского моря"

Белорусский парламент заинтересован в развитии связей и с парламентскими структурами других стран. В этом году запланировано много взаимных визитов. Важное событие, к которому белорусские депутаты уже готовятся, 26-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Минск в июле примет более 700 делегатов из 56 стран.