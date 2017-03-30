Беларусь играет серьезную роль в урегулировании международных конфликтов

31 Марта 2017 08:06

Таково мнение иностранных экспертов третьей конференции по современным геополитическим процессам. В Минске собрались ученые и аналитики из десятка стран со всего мира для диалога между политиками и историками.

Вольфганг Зендер, руководитель регионального представительства немецкого фонда имени Конрада Аденауэра в Вильнюсе: "Мы очень рады, что в этой конференции принимают участие представители не только из Беларуси, России, Украины, а также из Германии, Нидерландов, Азербайджана и Армении. Мы должны сотрудничать. Мы должны в рамках этого сотрудничества усилить безопасность на нашем континенте".

Конференция продлится до пятницы. После историки Академии наук Беларуси опубликуют издание с итогами международного диалога.