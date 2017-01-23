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Беларусь и Вьетнам отмечают 25-летие установления дипломатических отношений
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24 Января 2017 09:05

Беларусь и Вьетнам отмечают 25-летие установления дипломатических отношений

Минск рассматривает эту страну как одного из важнейших партнеров в Юго-Восточной Азии. За годы взаимодействия выстроена прочная система всестороннего сотрудничества. В этом году взаимный товарооборот планируется довести до 500 млн долларов. Глава белорусского государства от имени народа и себя лично поздравил Президента Вьетнама со значимой датой. Александр Лукашенко пожелал Чан Дай Куангу новых высоких достижений, а народу Вьетнама - успехов и благополучия.

  

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