Беларусь и Венесуэла сохраняют уровень стратегического партнерства

19 Апреля 2017 15:14

Об этом сегодня в интервью нашему телеканалу заявил посол Венесуэлы в Беларуси Хосе Боггиано. Сегодня Боливарианская Республика отмечает 207 годовщину со дня провозглашения независимости от Испанской империи. Памятная церемония прошла в посольстве Венесуэлы в Минске. Участники отдали дань памяти ушедшему венесуэльскому лидеру Уго Чавесу, а также возложили цветы к бюсту национального героя Венесуэлы Симона Боливара.

Хосе Боггиано Периччи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венесуэлы в Беларуси: "Эта дата продолжает сохранять свою актуальность, поэтому важен посыл молодому поколению о том, что нам необходимо не оставлять борьбу за независимость, чтобы ее сохранить и приумножить".

Взаимодействие двух стран на политическом уровне позволяет развивать сотрудничество в социальной и экономической сферах. Налажены связи и в области образования. Курсанты из Венесуэлы, около 80 человек, обучаются в Военной академии, Национальном техническом университете и Академии авиации Беларуси. Также в нашей стране образование получают еще 16 венесуэльских стипендиатов по гражданским специальностям.