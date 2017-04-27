Беларусь и Словакия будут сотрудничать в области регулирования ядерной безопасности

Политика
28 Апреля 2017 19:00
Беларусь и Словакия будут сотрудничать в области регулирования ядерной безопасностиТакая договоренность достигнута сегодня во время второго дня визита премьер-министра Беларуси в Словакию. Андрей Кобяков посетил атомную электростанцию Моховце. В настоящее время там работают уже два энергоблока, параллельно идет строительство еще двух. Стороны завизировали меморандум по ядерной безопасности: документ позволит обмениваться информацией в сфере регулирования, разработки нормативных документов и проведения инспекций. Сегодня же Андрей Кобяков возложил цветы к мемориалу "Славин" в честь советских воинов, павших за освобождение Словакии от немецко-фашистских захватчиков.
Накануне у Андрея Кобякова прошли переговоры со словацким коллегой Робертом Фицо. Результатом встречи стало подписание десятка документов о сотрудничестве в разных сферах. Среди них - соглашения в области науки и технологий. Кроме того, премьер принял участие в открытии Белорусско-словацкого делового форума и встретился с представителями крупных словацких компаний.
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