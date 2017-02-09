Главная>>Агентство теленовостей>>Политика>>Беларусь и Швейцария сегодня отмечают 25 лет дипломатических отношений
Политика
RSS

10 Февраля 2017 09:09

Беларусь и Швейцария сегодня отмечают 25 лет дипломатических отношений

Два государства являются политическими и экономическими партнерами. Минск придает большое значение конструктивному сотрудничеству с Берном и заинтересован в дальнейшем развитии связей по широкому спектру взаимодействия. Со знаменательной датой главу Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =