Беларусь и Оман определили приоритетные сферы сотрудничества

22 Марта 2017 09:02

Беларусь и Оман подтверждают высокий уровень двусторонних отношений и стремление к новым договоренностям в различных областях. Завершился официальный визит в Султанат Оман Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Состоялись встречи с руководством правительства, Министерства иностранных дел, торговли и промышленности, Госсовета, с представителями деловых кругов страны. Стороны подписали меморандум по сотрудничеству в области туризма.