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Политика
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Беларусь и ОБСЕ наладили конструктивное взаимодействие по целому ряду направлений
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22 Декабря 2016 15:04

Беларусь и ОБСЕ наладили конструктивное взаимодействие по целому ряду направлений

В том числе в сфере контактов с депутатским корпусом. Сегодня в Минске об этом заявил заместитель председателя  Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кент Харстед на встрече с белорусскими парламентариями.  Речь на встрече шла об отчете, который  ОБСЕ представила по итогам парламентских выборов в нашей стране в сентябре.
    
Кент Харстед, зампредседателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ: "Мы хотим, чтобы вы рассматривали наш отчет как один из элементов развития и совершенствования избирательного законодательства. Вам предстоит важная и интересная работа. А свою миссию мы видим в содействии этой работе. ОБСЕ - это источник ресурсов, передовых подходов и рекомендаций по изменению избирательной системы. Но в конечном итоге сами страны решают, как действовать и какие предложения принимать".

Сегодня говорили и о предстоящей летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. Это мероприятие станет масштабной дискуссионной площадкой, а также местом встреч белорусских парламентариев с коллегами из других стран. Участие в сессии планируют принять  около 700 участников  из более чем полусотни стран.  

 

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