Беларусь и ОБСЕ наладили конструктивное взаимодействие по целому ряду направлений

22 Декабря 2016 15:04

В том числе в сфере контактов с депутатским корпусом. Сегодня в Минске об этом заявил заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кент Харстед на встрече с белорусскими парламентариями. Речь на встрече шла об отчете, который ОБСЕ представила по итогам парламентских выборов в нашей стране в сентябре.



Кент Харстед, зампредседателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ: "Мы хотим, чтобы вы рассматривали наш отчет как один из элементов развития и совершенствования избирательного законодательства. Вам предстоит важная и интересная работа. А свою миссию мы видим в содействии этой работе. ОБСЕ - это источник ресурсов, передовых подходов и рекомендаций по изменению избирательной системы. Но в конечном итоге сами страны решают, как действовать и какие предложения принимать".



Сегодня говорили и о предстоящей летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. Это мероприятие станет масштабной дискуссионной площадкой, а также местом встреч белорусских парламентариев с коллегами из других стран. Участие в сессии планируют принять около 700 участников из более чем полусотни стран.