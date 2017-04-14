Беларусь и Китай сконцентрируются на углублении политического диалога и межпарламентского сотрудничества

17 Апреля 2017 15:01

Об этом заявил Председатель Совета Республики Михаил Мясникович по итогам переговоров в Минске с китайской парламентской делегацией. Ее возглавляет председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. В переговорах участвовали главы обеих палат белорусского парламента. Стороны обсудили стратегию дальнейших отношений, перспективные проекты и новые направления взаимодействия.

Михаил Мясникович, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Мы будем концентрировать внимание на углублении политического диалога, межпарламентского сотрудничества, реализации совместных экономических, инвестиционных проектов, которые представляют взаимный интерес и очень выгодны для экономик стран и работы с третьими государствами".

Чжан Дэцзян, председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей: "Китайско-белорусские отношения с каждым визитом выходят на новый, более высокий уровень взаимопонимания между нашими странами. Сегодня мы провели очень продуктивные переговоры и обменялись мнениями по реализации договоренностей между главами наших стран, по их дальнейшему продвижению, сотрудничеству между нашими законодательными органами и различным вопросам, представляющих взаимный интерес, и мы достигли широкого взаимопонимания".

По итогам переговоров в Совете Республики стороны подписали совместное заявление о сотрудничестве.

В программе визита сегодня также посещение Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Подробности в наших следующих выпусках.