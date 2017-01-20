Беларусь и Китай отмечают четверть века установления дипломатических отношений

20 Января 2017 07:05

За короткий отрезок времени страны прошли колоссальный путь от небольших объемов торговли до доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

Именно так звучит статус отношений, установленный в рамках визита белорусского лидера в Пекин в сентябре прошлого года. Такой высокий уровень партнерства кроме Беларуси КНР имеет с Великобританией, Пакистаном и Россией.

Стремительная динамика отношений стоит на фундаменте регулярных визитов и личной дружбе лидеров Беларуси и Китая. Благодаря этому за 25 лет Беларусь стала европейским форпостом экономики Поднебесной. Через республику проходит северный пояс "Великого Шелкового пути". Под Минском возводится его индустриальная жемчужина — парк "Великий камень" с экспортным потенциалом в 50 млрд долларов в год.

За четверть века взаимная торговля выросла в 100 раз. Благодаря инвестициям, в нашей стране модернизированы энергетика, цементная отрасль и производство бытовой техники. Есть легковое машиностроение - Geely с перспективой серийного выпуска электромобилей.

С августа 2015 года Китай стал единственной страной в мире, отношения с которой Беларусь развивает по стратегическому плану — 5-ой Директиве Президента.



