Беларусь и Китай отмечают 25-летие установления дипотношений

20 Января 2017 21:05

Беларусь и Китай сегодня отмечают 25-летие установления дипотношений. За это время страны прошли колоссальный путь - от небольших объемов торговли до доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

"За четверть века пройден значительный путь в становлении и развитии белорусско-китайского взаимодействия, основанного на принципах равенства и уважения интересов друг друга. Мы гордимся, что у Беларуси и Китая сложились поистине союзнические отношения. Достигнут беспрецедентно высокий уровень доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в поздравлении Главы белорусского государства.

Председатель КНР Си Цзиньпин от имени народа Китая и себя лично также поздравил Александра Лукашенко и белорусский народ с 25-летием установления дипломатических отношений.

"Политическое взаимодоверие является прочным. Мы оказываем друг другу твердую поддержку по важным вопросам, касающимся интересов наших стран. На фоне совместного строительства "Одного пояса - одного пути" прагматичное сотрудничество в различных областях является продуктивным. Обе стороны поддерживают тесные контакты и взаимодействие по международным вопросам", - отметил в своем поздравлении Си Цзиньпин.