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Политика
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Беларусь и Ирак продолжат развивать сотрудничество, несмотря на сложную обстановку в арабской республике
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21 Декабря 2016 07:10

Беларусь и Ирак продолжат развивать сотрудничество, несмотря на сложную обстановку в арабской республике

Такое заявление прозвучало на приеме к 20-летию дипотношений между странами. Минск и Багдад намерены вывести сотрудничество на потенциальный уровень, прежде всего в торгово-экономической сфере. Ирак, в свою очередь, рассчитывает на помощь Беларуси в восстановлении страны в послевоенный период.

Планируется, что в ближайшее время Беларусь посетит делегация МИД Ирака. Ожидаются визиты министров промышленности, сельского хозяйства и бизнес-кругов.

 

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