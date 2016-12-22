Политика
21 Декабря 2016 07:10
Беларусь и Ирак продолжат развивать сотрудничество, несмотря на сложную обстановку в арабской республике
Такое заявление прозвучало на приеме к 20-летию дипотношений между странами. Минск и Багдад намерены вывести сотрудничество на потенциальный уровень, прежде всего в торгово-экономической сфере. Ирак, в свою очередь, рассчитывает на помощь Беларуси в восстановлении страны в послевоенный период.
Планируется, что в ближайшее время Беларусь посетит делегация МИД Ирака. Ожидаются визиты министров промышленности, сельского хозяйства и бизнес-кругов.
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