Беларусь и Ирак продолжат развивать сотрудничество, несмотря на сложную обстановку в арабской республике

21 Декабря 2016 07:10

Такое заявление прозвучало на приеме к 20-летию дипотношений между странами. Минск и Багдад намерены вывести сотрудничество на потенциальный уровень, прежде всего в торгово-экономической сфере. Ирак, в свою очередь, рассчитывает на помощь Беларуси в восстановлении страны в послевоенный период.

Планируется, что в ближайшее время Беларусь посетит делегация МИД Ирака. Ожидаются визиты министров промышленности, сельского хозяйства и бизнес-кругов.