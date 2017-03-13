Беларусь и Германия отмечают 25-летие возобновления отношений

13 Марта 2017 19:10

Сегодня в Минске состоялась встреча Министра иностранных дел нашей страны Владимира Макея с Государственным министром по делам Европы федерального Министерства иностранных дел ФРГ Михаэлем Ротом. В приветственном слове Владимир Макей заявил, что Беларусь относиться к Германии как к ключевому партнеру в Европе. В свою очередь Михаэль Рот отметил позитивную динамику в отношениях между нашими странами во всех областях.







