Беларусь и Эквадор будут вместе бороться с чрезвычайными ситуациями

17 Января 2017 10:50

Между Беларусью и Эквадором подписан меморандум о сотрудничестве в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций. Предложение было сделано во время доставки гуманитарного груза после землетрясения в Эквадоре в апреле прошлого года.





