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Политика
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17 Января 2017 10:50

Беларусь и Эквадор будут вместе бороться с чрезвычайными ситуациями

Между Беларусью и Эквадором подписан меморандум о сотрудничестве в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций. Предложение было сделано во время доставки гуманитарного груза после землетрясения в Эквадоре в апреле прошлого года.

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