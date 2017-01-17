Политика
17 Января 2017 10:50
Беларусь и Эквадор будут вместе бороться с чрезвычайными ситуациями
Между Беларусью и Эквадором подписан меморандум о сотрудничестве в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций. Предложение было сделано во время доставки гуманитарного груза после землетрясения в Эквадоре в апреле прошлого года.
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