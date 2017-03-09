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Беларусь и Бельгия отмечают 25-летие установления дипломатических отношений
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10 Марта 2017 09:13

Беларусь и Бельгия отмечают 25-летие установления дипломатических отношений

По случаю значимой даты Глава белорусского государства Александр Лукашенко и бельгийский король Филипп обменялись поздравлениями. За четверть века между странами налажены плодотворные связи в областях экономики, науки, образования, культуры и спорта. Семьи в Бельгии ежегодно принимают на оздоровление детей из регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

  

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