Беларусь и Бельгия отмечают 25-летие установления дипломатических отношений

10 Марта 2017 09:13

По случаю значимой даты Глава белорусского государства Александр Лукашенко и бельгийский король Филипп обменялись поздравлениями. За четверть века между странами налажены плодотворные связи в областях экономики, науки, образования, культуры и спорта. Семьи в Бельгии ежегодно принимают на оздоровление детей из регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.