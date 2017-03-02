Беларусь готова поделиться с Вьетнамом опытом в подготовке кадров для силовых структур

2 Марта 2017 15:07

Беларусь готова поделиться с Вьетнамом своим опытом в подготовке кадров для силовых структур, а также в обеспечении правопорядка в стране.

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с министром общественной безопасности Вьетнама. На переговорах обсудили потенциальные направления в сферах безопасности на границе, меры по предотвращению наркотрафика и терроризма. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь готова подставить плечо и предоставить любую помощь по обеспечению стабильности во Вьетнаме.

Александр Лукашенко посещал Вьетнам трижды. За последние 10 лет товарооборот вырос втрое, в прошлом году страны наторговали на 121 миллион долларов.

Беларусь экспортирует калийные удобрения, машиностроительную классику, шины, лекарства, мясо-молочную продукцию. Из Вьетнама мы импортируем бытовую технику, продукты, одежду. Глава государства отметил, что Вьетнам - один из стратегических партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. Министр общественной безопасности Вьетнама, в свою очередь, отметил, что страна готова стать для Беларуси окном для выхода на 600-миллионный рынок стран АСЕАН. Кроме того, он выразил уверенность, что введение Беларусью безвизового режима положительно повлияет на развитие взаимоотношений.