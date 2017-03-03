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Александр Якобсон освобожден от должности помощника Президента Беларуси
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3 Марта 2017 15:03

Александр Якобсон освобожден от должности помощника Президента Беларуси

Кадровое решение: Александр Якобсон освобожден от должности помощника Президента Беларуси - главного инспектора по Минску в связи с выходом в отставку. Соответствующее распоряжение подписал Глава государства Александр Лукашенко.

  

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