1 Апреля 2017 21:01

Праздник, которого не имеют другие государства. 2 апреля Беларусь и Россия отмечают День единения народов. В этом году он особенный – 20-лет нашему общему союзу и 25 дипотношениям. Но если отклониться от сухих цифр, то некогда пилотный проект, который многие воспринимали только, как эксперимент, стал по-настоящему полномасштабным союзным диалогом, основанным на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения интересов друг друга, а также хорошим опытом в создании новых объединений. Благодаря и этому опыту на политической карте мира появились Таможенный союз и Евразийский экономический союз. Наши народы связывают как интегрированные экономики, так и общие ценности и традиции – Беларусь и Россия - участники единого исторического процесса и близкие соседи.

По случаю знаковой даты обращение народам двух стран направил Глава белорусского государства Александр Лукашенко.

День единения народов Беларуси и России - не просто знаменательная дата в новой истории наших стран, это подтверждение духовной и культурной близости двух братских народов, тесного политического и экономического партнерства. Нынешний год примечателен вдвойне - началом третьего десятилетия союзного строительства и 25-летием установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы вместе вносим большой вклад в обеспечение социальных гарантий и равенства прав белорусов и россиян, а также в углубление двусторонних гуманитарных связей. Высокий уровень доверия позволяет нам тесно взаимодействовать в сфере внешней политики и безопасности. За сравнительно короткий отрезок времени союзный проект раскрыл огромный созидательный потенциал для дальнейшего развития экономик Беларуси и России, - говорится в обращении.

Также с Днем единения двух народов Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина. Белорусский лидер особо подчеркнул, что совместными усилиями стороны продолжат союзное строительство и развитие интеграционных процессов на принципах равноправия и взаимного доверия.

Вопросы развития двусторонних белорусско-российских отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество, имеющуюся в этих сферах проблематику, а также взаимодействие в интеграционных форматах станут ключевыми на предстоящей встрече лидеров Беларуси и России. 3 апреля в Северной столице России запланированы переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина.