26 Мая 2017 15:02

Борьба с контрафактом, атомная энергетика, защита интеллектуальной собственности. 13 проектов документов рассматривают на заседании глав правительств СНГ в столице Татарстана. Премьер-министры и представители стран Содружества собрались в казанской ратуше. После встречи в узком составе состоялось совместное фотографирование участников. Затем продолжилась работа в расширенном составе. В этом году заседание Совета глав правительств стран СНГ проходит под председательством России.

По итогам визита премьер-министра Беларуси в Татарстан Андрей Кобяков и Рустам Минниханов подписали договор о сотрудничестве. Также сегодня в столице Татарстана пройдет Евразийский межправительственный совет. Основные темы обсуждения – экономика, таможенное сотрудничество, промышленность, сельское хозяйство.