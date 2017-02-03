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Звуки немого кинематографа в режиме реального времени
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4 Февраля 2017 12:26

Звуки немого кинематографа в режиме реального времени

Вчера вечером посетители Музея истории белорусского кино услышали фильм "Джентльмен и петух". Комедия Владимира Баллюзека отечественного производства снята в 1928 году. Фильм состоит из 6 частей, что означало 6 бобин, которые необходимо было перезаряжать во время сеанса. Но до наших дней сохранилась ровно половина киноленты. Свое звучание белорусскому фильму подарил ансамбль из Санкт-Петербурга. Коллектив работает как импровизационно, так и с заготовленными музыкальными набросками.

Фортепиано, скрипка, гитара и электроника продемонстрировали возможную озвучку черно-белого кино в стиле современной классики. Музей планирует продолжение проекта. В течение года зазвучит еще около десятка фильмов!

  

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