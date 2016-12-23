23 Декабря 2016 18:48
Звонок может ускорить решение личных горячих вопросов
Звонок в режиме реального времени может ускорить решение личных горячих вопросов. Такой возможностью жители столицы и Минской области могут воспользоваться и в эту субботу, 24 декабря, во время прямых телефонных линий.
В мэрии на связь выйдет заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев. Обратиться со своими замечаниями и предложениями можно с 9-ти до 12-ти часов по номеру телефона, который сейчас видите на экране.
В Минском областном исполнительном комитете жителей центрального региона выслушает председатель Минского областного Совета депутатов Иван Липницкий. Задать свои вопросы можно до полудня. Напомним, обратиться к руководству столицы и центрального региона по телефону можно каждую субботу.