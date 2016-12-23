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Звонок может ускорить решение личных горячих вопросов
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23 Декабря 2016 18:48

Звонок может ускорить решение личных горячих вопросов

Звонок в режиме реального времени может ускорить решение личных горячих вопросов. Такой возможностью жители столицы и Минской области могут воспользоваться и в эту субботу, 24 декабря, во время прямых телефонных линий.

В мэрии  на связь выйдет заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев. Обратиться со своими замечаниями и предложениями можно  с 9-ти до  12-ти часов по номеру телефона, который сейчас видите на экране. 

В Минском областном исполнительном комитете жителей центрального региона выслушает председатель Минского областного Совета депутатов Иван Липницкий.  Задать свои вопросы можно  до полудня. Напомним, обратиться к руководству столицы и центрального региона по телефону можно каждую субботу.

 

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