Звонков от граждан ждут представители власти

21 Марта 2017 15:23

Решить личные бытовые проблемы и спорные вопросы по телефону предлагают во время прямых линий. Пройдут они и в эту субботу, 25 марта, в столице и Минской области.

В Мингорисполкоме жителей города выслушает председатель Совета депутатов Василий Панасюк. Обращаться с замечаниями и предложениями можно с 9 до 12 часов, набрав номер телефона 8 (017) 2224444.

В Минском облисполкоме на связь выйдет заместитель губернатора Виктор Сиренко. Задать вопросы можно до полудня 8 (017) 5004160. Напомним, обращаться к руководству столицы и Минской области по телефону с предложениями и вопросами можно каждую субботу.