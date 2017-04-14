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Звонков от граждан ждут представители власти
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14 Апреля 2017 15:32

Звонков от граждан ждут представители власти

Получить совет, решить собственные бытовые проблемы или спорные вопросы по телефону предлагают во время прямых линий. Они будут работать в столице и Минской области завтра, 15 апреля.

В Мингорисполкоме жителей города выслушает заместитель мэра Андрей Доморацкий. Обращаться с замечаниями и предложениями можно с 9:00 до 12:00.

В Минском облисполкоме на связь выйдет председатель Совета депутатов Иван Липницкий. Звонки принимают до полудня. Напомним, обращаться к руководству столицы и Минской области по телефону можно каждую субботу.

  

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