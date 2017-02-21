Общество
21 Февраля 2017 15:28
Звонков от граждан ждут представители власти
Решить собственные бытовые проблемы и спорные вопросы по телефону предлагают во время прямых телефонных линий. Пройдут они и в последнюю субботу зимы, 25 февраля, в столице и Минской области.
В мэрии жителей города выслушает управляющий делами Мингорисполкома Анна Мательская. Обратиться со своими замечаниями и предложениями можно с 9 до 12 часов, набрав номер телефона, который сейчас видите на экране.
В Минском областном исполнительном комитете на связь выйдет заместитель губернатора Виктор Сиренко. Задать свои вопросы можно до полудня. Напомню, обратиться по телефону к руководству столицы и центрального региона с предложениями, вопросами и проблемами можно каждую субботу.
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