Звонков граждан ждут представители власти

12 Мая 2017 15:35

Получить совет, решить собственные бытовые проблемы или спорные вопросы по телефону предлагают во время прямых телефонных линий. Пройдут они в столице и Минской области и в эту субботу, 13 мая.

В Мингорисполкоме на связь выйдет мэр столицы Андрей Шорец. Задать свои актуальные вопросы можно с 9-ти до 12-ти часов.

В Минском областном исполнительном комитете принимать звонки будет заместитель губернатора Олег Плавский. Обратиться со своими замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы можно до полудня. Напомним, задать свои вопросы руководству столицы и центрального региона можно каждую субботу.