1 Марта 2017 21:12

Если вы стали очевидцем происшествия или необычного события, звоните на горячую линию Агентства теленовостей по номеру телефона, который сейчас на экране. Также вы можете связаться с нами в Интернете по адресу - новости.бел. Кликните внизу в правом углу на "Горячую линию АТН" и оставьте сообщение. Ждем ваших фото- или видеосообщений.