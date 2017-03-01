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Звоните на горячую линию Агентства теленовостей
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1 Марта 2017 21:12

Звоните на горячую линию Агентства теленовостей

Если вы стали очевидцем происшествия или необычного события, звоните на горячую линию Агентства теленовостей по номеру телефона, который сейчас на экране. Также вы можете связаться с нами в Интернете по адресу - новости.бел.  Кликните внизу в правом углу на "Горячую линию АТН" и оставьте сообщение. Ждем ваших фото- или видеосообщений.

  

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