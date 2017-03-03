Заключительная серия проекта "История милиции в лицах. Летопись" в 21:35 на "Беларусь 1"

4 Марта 2017 09:09

В такой праздничный день зрители "Беларусь 1" увидят заключительную, восьмую серию, нашумевшего проекта Агентства теленовостей "История милиции в лицах. Летопись".

Авторы собрали самые яркие страницы биографии героев необъявленной войны - именно так называют службу в милицейском ведомстве. Благодаря этим людям, МВД приобрело современный вид. Сегодня мы сравним мнения разных поколений и узнаем, как изменилось отношение к профессии, героизму и чувству долга. Смотрите сегодня вечером после "Панорамы".