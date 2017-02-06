Общество
6 Февраля 2017 18:45
Зоопарк предлагает принести животным угощения
Покормить предлагают и обитателей столичного зоопарка. Можно присоединиться к международному флешмобу и также принести животным угощения: крупы, сухое молоко, детскую смесь и минеральную воду. Список продуктов размещен на официальном сайте зоопарка. Оставить угощения можно в специальных контейнерах у центрального входа. Принимать их будут до 12 февраля.
Еще одну акцию посвятили Дню всех влюбленных. Надо оставить комплименты парам животных под фотоснимками на онлайн-страницах зоопарка. Автор самой оригинальной записи получит подарок.
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