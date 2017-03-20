Золотой тариф! Ток-шоу "Форум" о конфликте пассажира с таксистом

20 Марта 2017 07:06

Тариф - 63 рубля! Конфликт пассажира с таксистом в Минске за стоимость проезда породил бурю дискуссий. Кому, сколько, и, главное, за что платить? Пока клиенты выбирают между традиционными "шашечками" и модными сервисами - среди самих перевозчиков, похоже, назрела настоящая война. Смотрите "Форум" сегодня на "Беларусь 1".