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Золотой тариф! Ток-шоу "Форум" о конфликте пассажира с таксистом
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20 Марта 2017 07:06

Золотой тариф! Ток-шоу "Форум" о конфликте пассажира с таксистом

Тариф - 63 рубля! Конфликт пассажира с таксистом в Минске за стоимость проезда породил бурю дискуссий. Кому, сколько, и, главное, за что платить? Пока клиенты выбирают между традиционными "шашечками" и модными сервисами - среди самих перевозчиков, похоже, назрела настоящая война. Смотрите "Форум" сегодня на "Беларусь 1"

  

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