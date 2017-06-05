Знаменитый лингвист и переводчик Дмитрий Петров в "Актуальном интервью"

4 Июня 2017 21:14

Талантливые люди... Говорят, владение иностранным - тоже талант. Иван, твое мнение: реально ли заговорить на чужом языке за две недели?

Сам не пробовал. Но знаменитый российский лингвист и переводчик Дмитрий Петров говорит "да". Он разработал методику, которая поможет быстро выучить не только английский, но даже китайский и хинди. Любой язык. Эффективность подтверждает сам ее автор, который знает более 50 языков. И этот список постоянно растет. Кстати, десятки тысяч человек во всем мире уже прошли обучение по этой уникальной программе. Планируется, что уже нынешней осенью белорусы также начнут изучать языки по системе Петрова.

Полиглот сейчас ведет переговоры об открытии центров в нашей стране. Дмитрий Петров - не только лингвист, но и переводчик-синхронист экстра-класса, который помогает найти общий язык президентам. Наша съемочная группа встретилась с известным полиглотом в Минске. Полную версию разговора вы сможете увидеть в среду, 7 июня, в программе "Актуальное интервью". Сейчас - фрагмент беседы.