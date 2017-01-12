11 Января 2017 21:30

Морозы в Беларуси немного отступили, а значит, зимняя рыбалка вновь становится небезопасной. В Брестской области действует запрет выхода на лед, толщина которого меньше 7 сантиметров. Спасатели уверяют, что немало коварных мест, где лед подмывается теплым течением. О простых правилах, которые могут спасти жизнь, Виктория Потоня.

Белое озеро в Березовском районе славится среди рыбаков. И летом, и зимой сюда из разных уголков Беларуси приезжают сотни любителей закинуть удочку. В выходные дни здесь бывает около 700 человек. Окунь, плотва, щука и азарт манят рыбаков, что они готовы порой рисковать, не думая о страховке и страхе.

Валерий Салихов – рыбак с 35-летним стажем. Говорит, что на лед не выходит, пока не убедится в его прочности.

Озеро Белое - уникальное, так как в него впадают два теплых канала, где даже в суровые морозы температура +10. Все потому, что воду подогревает местная электростанция. Но в этом и коварство водоема. Течением подмывает лед за считанные часы. Были случаи гибели рыбаков и даже их эвакуации с отколовшихся льдин. В 2007 году таким образом пришлось спасать 200 человек.

Александр Петровский, начальник Березовского РОЧС: "Теплое течение подмывает льдины, они отрываются. Несмотря, что сегодня толщина льда 10 см, буквально в течение суток она может уменьшиться до 5-3 см, что создает реальную угрозу для рыбаков".

На озере ежегодно проходят рейды. Любителям зимней рыбалки спасатели и милиция напоминают о правилах безопасности.

В ледяной воде человек может находиться максимум 5 минут. Одежда быстро намокает и тянет на дно. Поэтому специалисты рыбакам рекомендуют, прежде чем выходить на лед, надевать вот такие спасательные жилеты, брать с собой веревку и шильца, которые в экстремальной ситуации помогут выбраться из ледяного плена.

При спасении пострадавшего из полыньи главный фактор – скорость. Ведь счет идет на секунды. С этой целью водолазы-спасатели постоянно отрабатывают навыки. Правда, все трюки выполняются в гидрокостюмах, которые выдерживают минус 30 градусов. В обычной жизни все гораздо сложнее.

С начала зимы в Беларуси утонули 12 человек, причем 6 из них за одни выходные. Три трагических случая произошли в 2017. В Брестском регионе официально введен запрет выхода на лед, если его толщина меньше 7 сантиметров. Но для рыбаков на Белом озере уже завтра в целях их же безопасности начнет действовать особый постоянный запрет выхода на лед. Тем более что в ближайшие дни синоптики прогнозируют существенные температурные перепады.