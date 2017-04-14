Зимний уикенд не повлиял на работу основной сети энергосистемы

17 Апреля 2017 09:02

Зимний уикенд в Беларуси не повлиял на работу основной сети энергосистемы. Снегопады завершились буквально полтора часа назад. Ночью на трассах образовались заносы и была опасная обстановка. Улицы не обрабатывались реагентами. К этому моменту почти весь снег растаял, но на дорогах серьезная гололедица. В Минске сейчас четырехбальные пробки. Автомобилистам следует быть предельно внимательными, так как официально сезон зимней резины закончился еще 1 марта. Синоптики объявили на сегодня оранжевый уровень опасности. Осадки продолжатся. К слову, температура в выходные была на 5 градусов ниже климатической нормы.