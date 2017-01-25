Зимний фестиваль БГУ отметили в Логойске

25 Января 2017 18:48

Сдачу сессии эти студенты празднуют вместе с преподавателями на лыжах! Сегодня в Логойск приехали полтысячи отдыхающих. Все из Белорусского государственного университета. Такой зимний фестиваль БГУ проводит второй год подряд. Приурочили его ко дню святой Татьяны - покровительницы всех студентов.

Этот день отмечают ежегодно 25 января. Программа отдыха для студентов насыщенная: сноуборд, тюбинги, эстафеты на снежной трассе. Наш корреспондент Александра Драгун также стала на лыжи.

Пассажиры этих шести автобусов исключительно студенты. Едут будущие физики, программисты, юристы, журналисты... Словом, молодые люди с разных факультетов и курсов одной альма-матер.

Второй год подряд студенты собираются в Логойске, чтобы вместе отметить начало зимних каникул. День Татьяны - небесной покровительницы, а у некоторых свой "именной" праздник.

В этом году хедлайнером зимнего фестиваля стала олимпийская чемпионка Алла Цупер. Фристайлистка сейчас готовится к новым международным стартам - в том числе набирает форму, чтобы выступить на Олимпиаде в Южной Корее. Но сюда приехала не для того, чтобы показать лыжную акробатику, поздравить студентов и поддержать их на символической эстафете.

Студенты против преподавателей, деканат против ректората. Со спортивным задором и, безусловно, ради игры. Традиционно главный старт зимнего праздника - лыжная эстафета.

Результат этой спортивной гонки не пойдет в зачетку. Все экзамены студенты БГУ выдержали. А сегодня празднуют сдачу сессии на лыжах. Причем вместе со своими преподавателями, деканами. Соревнуются в скорости и ловкости.

Скользя по снегу, четыре команды мчатся к победе. У каждой дружины по четыре спортсмена, задача которых как можно скорее пройти свой отрезок эстафеты в 500 метров.

Первыми в этом году стали студенты, которые преодолели два километра снежной трассы чуть более чем за 8 минут. Улучшить свой звездный результат молодежь, кстати, как и другие команды, попытается уже в следующем году во время очередного праздника в Логойске.