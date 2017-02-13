Зима сдает свои позиции

13 Февраля 2017 15:30

Оттепель на этой неделе принесут теплые воздушные массы атлантического происхождения. Временами мокрый снег и дождь. В ночь на вторник в Минской области до минус 8, днем завтра до +2. В среду температурный фон не изменится. Местами слабый туман, мокрый снег. Четверг без существенных осадков. В целом температура воздуха на неделе на 4 градуса будет выше нормы.