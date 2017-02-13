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Зима сдает свои позиции
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13 Февраля 2017 15:30

Зима сдает свои позиции

Оттепель на этой неделе принесут теплые воздушные массы атлантического происхождения. Временами мокрый снег и дождь. В ночь на вторник в Минской области до минус 8, днем завтра до +2. В среду температурный фон не изменится. Местами слабый туман, мокрый снег. Четверг без существенных осадков. В целом температура воздуха на неделе на 4 градуса будет выше нормы.

  

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