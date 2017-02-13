Общество
13 Февраля 2017 15:30
Зима сдает свои позиции
Оттепель на этой неделе принесут теплые воздушные массы атлантического происхождения. Временами мокрый снег и дождь. В ночь на вторник в Минской области до минус 8, днем завтра до +2. В среду температурный фон не изменится. Местами слабый туман, мокрый снег. Четверг без существенных осадков. В целом температура воздуха на неделе на 4 градуса будет выше нормы.
Другие новости
13.02.2017 15:36 / Общество В Ботаническом саду создали двухметровые фигуры изо льда
13.02.2017 15:34 / Общество Ледовые скульптуры появились в Минске
13.02.2017 15:32 / Общество "Минская лыжня" объединила работников всех организаций региона
13.02.2017 15:28 / Общество Провести выходной с детьми в школе приглашают и родителей
13.02.2017 15:26 / Общество Производство необычных велосипедов освоено в Минске
13.02.2017 15:24 / Общество Минская подземка опять стала полиглотом
13.02.2017 15:22 / Общество Тысячное кольцо смонтировано в тоннеле третьей линии подземки
13.02.2017 12:04 / Общество Вторые сутки в Беларуси действует безвизовый режим
13.02.2017 07:10 / Общество Смотрите 5-ю серию фильма АТН, посвященного 100-летию белорусской милиции
13.02.2017 07:09 / Общество Смотрите ток-шоу "Форум" о дополнительном школьном дне
13.02.2017 07:06 / Общество В Беларуси открыт пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран
13.02.2017 07:04 / Общество Сбор на финансирование госрасходов неработающие белорусы могут оплатить дистанционно
12.02.2017 21:47 / Общество Добро пожаловать. Старт безвизового режима
12.02.2017 21:39 / Общество Разговор с председателем Государственного комитета по имуществу Беларуси
12.02.2017 21:17 / Общество В студии замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко
12.02.2017 15:15 / Общество В Беларуси уже в этом году создадут единый центр обращений граждан по вопросам ЖКУ
12.02.2017 15:01 / Общество Беларусь официально открыла двери путешественникам без виз
12.02.2017 12:07 / Общество В Академии наук стартует проект "Молодой ученый под ключ"