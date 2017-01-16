Зима продолжает усиливать свой нордический характер в Беларуси

15 Января 2017 12:03

На сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. Гололедица, порывистый ветер и снегопады. При этом комфортный минус. Для многих такая погода на самом экваторе календарной зимы, как говорят, на заказ. Ведь сегодня - Всемирный день снега. Любители активного отдыха на открытом воздухе отправились на катки и трассы горнолыжных комплексов. Самые массовые мероприятия пройдут в Минске и Гродно. Отметим, День снега празднуют более чем в 80-ти странах мира.

