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Зима продолжает усиливать свой нордический характер в Беларуси
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15 Января 2017 12:03

Зима продолжает усиливать свой нордический характер в Беларуси

На сегодня  объявлен оранжевый уровень опасности. Гололедица, порывистый ветер и снегопады.  При этом комфортный минус.  Для многих такая погода на самом экваторе календарной зимы, как говорят, на заказ. Ведь сегодня - Всемирный день снега. Любители активного отдыха на открытом воздухе отправились  на катки и трассы горнолыжных комплексов. Самые массовые мероприятия пройдут  в Минске и Гродно. Отметим, День снега празднуют более чем в 80-ти странах мира.

  

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