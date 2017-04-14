17 Апреля 2017 21:05

Снежное апрельское утро. Именно такую картину наблюдали сегодня жители Беларуси, и именно эта тема стала самой обсуждаемой. Зима неожиданно решила напомнить о себе. В Витебске побит метеорекорд. Утро стало самым снежным за всю историю наблюдений в регионе - высота покрова достигла 9 сантиметров. Непогода прибавила работы энергетикам: за сутки было обесточено 180 населенных пунктов. Но энергоснабжение было быстро восстановлено. В целом сильный ветер и снег значительного влияния на работу энергосистемы страны не оказали. Завтра в Беларуси ожидается до минус 10-ти градусов, на отдельных дорогах - гололедица. Несколько лет назад зима уже удивляла нас мартовским "Хавьером". Когда в этом году вернется весеннее тепло, узнавала Марина Романовская.

Жительница Витебска Ольга Дулинец признается: к такой невесенней погоде была не готова. Даже щетку для расчистки снега сегодня пришлось просить у соседей. Свою автоледи уже припрятала до следующей зимы. Да и машину успела переобуть в летнюю резину. Но погода преподнесла сюрприз. Это утро в северном регионе страны стало самым снежным за всю историю метеонаблюдений.

Сразу несколько метеорекордов было установлено в Беларуси. Высота снежного покрова в Витебске достигла девяти сантиметров. Похожая погода в северном регионе наблюдалась более 30 лет назад. Тогда, 17 апреля, в областном центре выпало 7 сантиметров снега. Вернувшаяся зима в середине апреля удивила и рекордно низкой температурой. Этой ночью термометр показывал минус шесть.

Наталья Трашкова, инженер-синоптик Витебского облгидромета: "Заток арктических воздушных масс обусловил понижение температурного фона до мартовских значений. Стало холоднее обычного на 4-6 градусов. Обычно в это время снега уже не было. Лишь в 2013 году снег залегал в отдельных районах области".

Руководитель хозяйства "Заречный-Агро" Анатолий Борко ничего страшного в неожиданном возвращении зимней стужи не видит. Осадки были кратковременными и особого вреда посевам не причинили. Аграрии полагают: ранний сев, даже учитывая подобный риск погодных капризов, залог хорошего урожая.

Анатолий Борко, председатель СПК "Заречный-Агро": "Эти морозы для нашего хозяйства существенного вреда не окажут на получение урожая. Так как и рапс, и озимые зерновые вышли с зимовки очень хорошо. Ведется подкормка".

Сильный ветер и снег не повлияли и на работу основной сети энергосистемы страны. Всего же за сутки были обесточены 180 населенных пунктов. Большинство повреждений устранили в течение нескольких часов. Стабильная ситуация - и на дорогах страны. Как отмечают в ГАИ, всплеска аварий из-за апрельского гололеда не зафиксировано.

Александр Бруй, старший инспектор УГАИ МВД Беларуси: "За эти выходные количество ДТП по республике даже уменьшилось. К примеру, за воскресенье произошло 164 ДТП, только в пяти пострадали люди. Если сравнивать с предыдущим периодом, 16 апреля 2016, там было около 170 ДТП. Поэтому водители многие учли осложненные дорожные и погодные условия и поэтому вели себя более аккуратно и вспомнили основы безопасности при управлении автомобиля в зимний период".

Апрельский снег моментально стал главным ньюсмейкером. Фотографии белорусы активно постят в Интернете. Ну а пока взрослые делают селфи на фоне заснеженных машин, маленькие белорусы не упускают возможности поиграть в снежки. И установить свои личные рекорды на меткость.

Ближе к вечеру снег в северном регионе страны практически растаял. Предстоящей ночью на северо-востоке Беларуси ожидается до минус десяти. На дорогах - гололедица.

Не по-весеннему холодной будет и вся предстоящая неделя. Средняя температура воздуха ожидается на 3 - 7 градусов ниже нормы. Весеннее тепло, по прогнозам синоптиков, в Беларусь вернется лишь в конце апреля.