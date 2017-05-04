Журналисты из Китая побывали в Гомеле

3 Мая 2017 21:02

Сегодня почетные гости из Поднебесной не только приняли участие в открытии масштабной выставки, но и в рамках пресс-тура по нашей стране побывали в Гомеле.

Представители СМИ из провинции Сычуан посетили предприятие "Гомсельмаш", кондитерскую и фабрику мороженого, а также Гомельский университет имени Франциска Скорины. Им показали, как делают белорусские комбайны, конфеты, мороженое, и рассказали, когда китайский язык станет обязательным предметом в вузах. Кстати, еще в 2009 году в Харбине было создано первое совместное предприятие с заводом "Гомсельмаш". Второе сейчас строится в городе Ханьдань. Всего более 2 с половиной тысяч белорусских комбайнов работают в 11 провинциях Китая. Также в Харбине есть и фирменный магазин гомельской кондитерской фабрики.

На встрече с председателем Гомельского горисполкома журналисты из Поднебесной обсудили возможность создания в Гомеле центра китайской медицины. Его открытие запланировано в конце этого года или в начале 2018.