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Журналисты Агентства теленовостей вновь подтвердили свое мастерство
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17 Января 2017 19:02

Журналисты Агентства теленовостей вновь подтвердили свое мастерство

Сегодня наградили авторов лучших сюжетов  о почте. Для участия в конкурсе  заявки отправили журналисты со всей республики. В номинации телевизионных и радиопрограмм   первое место заняла корреспондент Агентства теленовостей Ольга Медведь. Сюжет проекта "Сила веры" отслеживает почтовые технологии от первой марки "Крест Евфросинии Полоцкой", которую в наши дни уже невозможно приобрести.

Владимир Матусевич, гендиректор РУП "Белпочта":

"Сотрудничество журналистов средств массовой информации и Белпочты очень важно, потому что это помогает действительно в продвижении наших услуг, помогает нам становиться еще ближе к населению. То, что о почте пишут, пишут интересно, пишут неравнодушно СМИ сегодня - это очень важно для повышения эффективности и качества работы почты".

Дипломом  отмечена корреспондент Агентства теленовостей Наталья Тарасюк  за оригинальность идеи и творческий подход  в освещении почтовой темы.

 

 

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