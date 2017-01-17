Журналисты Агентства теленовостей вновь подтвердили свое мастерство

17 Января 2017 19:02

Сегодня наградили авторов лучших сюжетов о почте. Для участия в конкурсе заявки отправили журналисты со всей республики. В номинации телевизионных и радиопрограмм первое место заняла корреспондент Агентства теленовостей Ольга Медведь. Сюжет проекта "Сила веры" отслеживает почтовые технологии от первой марки "Крест Евфросинии Полоцкой", которую в наши дни уже невозможно приобрести.

Владимир Матусевич, гендиректор РУП "Белпочта":

"Сотрудничество журналистов средств массовой информации и Белпочты очень важно, потому что это помогает действительно в продвижении наших услуг, помогает нам становиться еще ближе к населению. То, что о почте пишут, пишут интересно, пишут неравнодушно СМИ сегодня - это очень важно для повышения эффективности и качества работы почты".

Дипломом отмечена корреспондент Агентства теленовостей Наталья Тарасюк за оригинальность идеи и творческий подход в освещении почтовой темы.