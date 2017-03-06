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Журналистское расследование "Звонок другу"
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6 Марта 2017 22:10

Журналистское расследование "Звонок другу"

Следы последних уличных акций в Беларуси ведут за границу. Сенсационные факты о подготовке, организации и финансировании настоящих инициаторов протестов в журналистском расследовании "Звонок другу".

  

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