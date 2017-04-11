Общество
12 Апреля 2017 15:14
Журналистское расследование "Белый легион черных душ" - сегодня на "Беларусь 1"
Шокирующие признания, сенсационные факты и уникальные документы о том, что готовилось в Минске на 25 марта. Журналистское расследование "Белый легион черных душ". Большая документальная премьера сегодня на "Беларусь 1" после "Панорамы".
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