Журналистское расследование "Белый легион черных душ" - сегодня на "Беларусь 1"

12 Апреля 2017 15:14

Шокирующие признания, сенсационные факты и уникальные документы о том, что готовилось в Минске на 25 марта. Журналистское расследование "Белый легион черных душ". Большая документальная премьера сегодня на "Беларусь 1" после "Панорамы".