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Журналистское расследование "Белый легион черных душ" - сегодня на "Беларусь 1"
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12 Апреля 2017 15:14

Журналистское расследование "Белый легион черных душ" - сегодня на "Беларусь 1"

Шокирующие признания, сенсационные факты и уникальные документы о том, что готовилось в Минске на 25 марта. Журналистское расследование "Белый легион черных душ". Большая документальная премьера сегодня на "Беларусь 1" после "Панорамы".

  

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