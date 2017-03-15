Журналистская этика - непременное условие при освещении вопросов социально-экономического развития страны

14 Марта 2017 21:28

Такое мнение прозвучало сегодня от Белорусского союза журналистов. Представители СМИ подчеркнули важность этических норм, о которых многие попросту забыли, учитывая ту легкость, с которой каждый в наше время может проникнуть в медиапространство.

Цитата: "Анализ медийного поля в контексте освещения декрета показал, что фактически отдельные представители медийной cферы открыто заняли сторону так называемой внесистемной оппозиции. При этом, прикрываясь принципами свободы слова, стали активными участниками протестных акций. В некоторых СМИ была искажена главная идея декрета - устранение социального иждивенчества".

Анатолий Лемешенок, председатель ОО "Белорусский союз журналистов": "То, как подавали это так называемые незалежные СМИ, - это действительно ведет к расколу общества. Те, кто захотел и решил на этом нагреть руки, получить дивиденды, взбудоражить лишний раз общество, взяли только политическую составляющую. Хотя этот декрет в принципе к политике не имеет никакого отношения. Это вопрос о социальной справедливости".