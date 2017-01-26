Жорес Алферов отметил значимую роль белорусских ученых в развитии страны

Общество
26 Января 2017 21:05
Жорес Алферов отметил значимую роль белорусских ученых в развитии страныЗначимую роль белорусских ученых в развитии страны отметил сегодня и один из самых именитых представителей в мире науки - Жорес Алферов. Лауреат Нобелевской премии по физике поздравил своих белорусских коллег с Днем науки, отметив, что, несмотря на отсутствие в нашей стране нефти и газа, у Беларуси есть трудолюбивый народ, а белорусские ученые делают все для сохранения и развития экономики страны.
Особое место в развитии науки занимают и исследования белорусских полярников на Южном полюсе. В честь Дня науки здесь был поднят флаг Беларуси и Академии наук.
Наши полярники впервые вышли в прямой эфир. Передача сигнала состоялась в диапазоне коротких волн. Такая связь используется в случае появления нового национального объекта на Антарктиде. Участники экспедиции пожелали коллегам полярного здоровья и прорывных открытий.
Отметим, Год науки на Южном полюсе стартовал с реализации значимого национального проекта по развитию инфраструктуры белорусской исследовательской станции.
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