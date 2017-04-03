Жизнь изнутри одного из самых крупных центров временного размещения мигрантов в России

2 Апреля 2017 21:28

Борьба с незаконной миграцией была в центре внимания на этой неделе в России. В Москве состоялось 20-е заседание Координационного совета ОДКБ. Государства, входящие в Организацию Договора о коллективной безопасности, не должны повторить печальный опыт ЕС, где вопрос нелегальных мигрантов сегодня стоит особо остро. Поэтому надо играть на опережение. Чтобы урегулировать трудовую миграцию, в России работают около 80 центров временного размещения мигрантов. Там содержатся иностранные граждане, которые находятся в стране нелегально: работают по поддельным документам, скрываются от неуплаты алиментов. В 2016 году за нарушение трудового законодательства из России было выдворено 6 500 человек. В скором будущем подобные центры появятся и в Беларуси.

На следующей неделе делегация российских специалистов обсудит тему противодействия незаконной миграции со своими белорусскими коллегами в Гродно. Наш корреспондент Дарья Белоусова-Петровская побывала в одном из самых крупных центров временного размещения мигрантов в России и изучила его работу изнутри.

Природа, чистый воздух и солнечный, ярко-желтый цвет зданий настраивают на отдых. Но высокий забор, колючая проволока и предупреждающие знаки явно показывают - это вам не санаторий. Когда-то здесь была заброшенная воинская часть. Но проблема с нелегалами в Москве стояла так остро, что два года назад за городской бюджет на этом месте появился центр временного размещения мигрантов.

Алексей Лагода, начальник СУВСИГ УФМС г. Москвы: "Опыт показывает, что такие центры необходимы, очень много нарушений со стороны мигрантов происходит. И нарушения, и преступления. Эти центры себя уже оправдали. Без них тяжеловато будет местным властям справляться с миграцией".

Чтобы понять пожелания клиентов из Вьетнама, приходится общаться жестами. Их работодателям знание русского языка не нужно, как и знания российских законов. Результат - задержание, штраф и депортация на родину.

Одновременно в этом центре могут находиться более тысячи иностранных граждан. В лидерах - Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Молдова. Но встречается и экзотика: Нигерия, Камерун, Эквадор. Кстати, белорусы здесь гости редкие. За год всего два человека.

Борщ, рыба с пшенкой и компот - меню скромное, но калорийное. Женщины ходят на трапезу в столовую, а вот мужчины питаются строго в камерах. Большое количество представителей сильного пола в небольшом помещении может привести к конфликту. Также предусмотрены ежедневные прогулки на свежем воздухе, а для эрудитов есть библиотека. Чтение на любой вкус - от русской классики до приключений и детективов. Кстати, в месяц на содержание одного человека в центре из городского бюджета уходит 40 000 российских рублей. Сегодня это более 700 долларов.

Алексей Лагода, начальник СУВСИГ УФМС г. Москвы: "Минимальное содержание здесь от 11 дней, 10 дней - один выходной. Решение суда вступает в силу. Если есть деньги, сам покупает билет или родственники, если нет, то ждем. Штраф от 5 до 7 тысяч рублей. Центр не помогает, а скорее всего, регулирует этот рынок труда. Люди, которые находятся в Москве, уже заметили, что если люди работают, то они работают, а свободно блуждающих, занимающихся попрошайничеством, иностранных граждан стало намного меньше. Потому что за 2015 год у нас 5 900 было выдворено, а за 2016 уже 6 500 иностранных граждан выдворено, которые нарушали миграционное законодательство РФ".

К борьбе против нелегального трудоустройства правительство Москвы подошло креативно. Специально для мигрантов мэрия выпустила информационный комикс, где в картинках просто и понятно показано, как нужно вести себя, чтобы не нарушать закон. На помощь пришли герои русских сказок. Например, Кощей Бессмертный - это недобросовестный работодатель, который ложными обещаниями хочет заманить на нелегальную работу. Но Василиса Прекрасная как опытный юрист объяснит все нюансы. Например, как правильно оформить патент на работу, куда обращаться в случае нарушения ваших трудовых прав и даже как правильно вести себя в Москве, чтобы не рассердить бдительных охранников порядка - Трех Богатырей.

Виталий Сучков, руководитель департамента миграционной политики и межрегиональных связей г. Москвы: "Самое главное, если мы наведем порядок в оформлении документов, с работодателями, ситуация в корне изменится. Эта книга сделана для блага москвичей. Но направлена на мигрантов. Потому что если будет наведен порядок при приеме на работу, то в равных условиях находится и москвич, и мигрант".

Центры для временного размещения мигрантов в скором будущем появятся и в Беларуси. В них будут размещаться иностранные граждане, которые незаконно находились на территории республики и были задержаны. Центры будут соответствовать лучшим европейским и международным стандартам. Одновременно там смогут проживать от 30 до 50 человек. Для женщин и детей предусмотрены отдельные жилые секции. Также прямо в центре можно будет получить медицинскую и психологическую помощь.

Центры для временного размещения мигрантов в Беларуси - это совместный проект МВД, Еврокомиссии и Международной организации по миграции. На его реализацию из бюджета ЕС планируют выделить семь миллионов евро. Цель - противодействие незаконной миграции в республике, а также в соседних государствах и странах Евросоюза.