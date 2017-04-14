Животных не угощать!

18 Апреля 2017 15:23

Перед теплым сезоном сотрудники столичного зоопарка готовятся повторять эту фразу едва ли не каждому посетителю. Не потому, что для питомцев жалко лакомств, а потому, что часто такое угощение приводит к болезням и даже смерти животных. Не так давно в зоопарке погиб верблюд: животное не смогло переварить... целлофановый пакет. Антонина Станкевич - про рацион питомцев зоопарка и про то, как правильно угощать братьев меньших.

Эта кухня - почти как в ресторане. Для нарезки мяса или овощей разные доски, на стенах - шпаргалки-рецепты. Так что шеф-повар точно не забудет, что мангуста желтого, например, надо покормить фруктами на завтрак, а красной рыбой - днем. Здесь готовят еду для мелких хищников и некоторых травоядных. Правда, термически обрабатывают разве что некоторые виды овощей и круп – из них варят каши. Мясо достаточно порезать на небольшие куски. Это - самый сбалансированный и правильный рацион для питомцев зоопарка.

Анна Чернецкая сейчас как раз кормит черепах. На первый взгляд безвредное животное на самом деле очень резвое, иногда агрессивное и лакомится мышами. Поэтому профессиональная шутка "знаю технику безопасности, как свои три пальца" - это именно о тех, кто кормит хищников. Их кормление - довольно опасное дело. Заниматься этим надо умело и осторожно. Для остальных в зоопарке устраивают показательные кормления: можно смотреть, фотографировать, но лучше не повторять.

Однако чаще всего от людской щедрости страдают копытные животные. Посетители нередко угощают их чипсами, поп-корном и хлебом. А это категорически запрещено, и в первую очередь потому, что очень вредно для самих питомцев.

Этот верблюд сейчас проводит время в одиночестве - недавно его друг стал жертвой такой людской щедрости. Животное не смогло переварить целлофановый пакет, который схватило вместе с угощением. Дело в том, что некоторые питомцы из-за анатомических особенностей не могут выплюнуть вредные вещи. Если очень хочется помочь жителям зоопарка, можно обратиться к его работникам. Некоторые виды продуктов здесь с готовностью принимают.

Специальные предупреждающие таблички сейчас установлены по всему зоопарку. Не кормить животных - это не каприз администрации, а вынужденная необходимость. Чтобы каждый питомец как можно дольше радовал посетителей.