Жители поселка Ратомка пытаются добиться ремонта на своих улицах

4 Марта 2017 21:24

Современные технологии весьма упрощают жизнь людей и делают ее более комфортной. Но порой даже за обычные условия приходится бороться. Так, жители поселка Ратомка и агрогородка Гатово уже не первый год пытаются добиться ремонта на своих улицах. Километры бездорожья и тротуар прямо на проезжей части. Чтобы обратить на это внимание властей, даже подготовили петиции, под каждой - более полутора сотен подписей. Но проблема до сих пор не решена. Как добираются домой те, кто живут за МКАДом, увидела Юлия Гризунт.

Эта дорога проходит практически через весь поселок Ратомка. Проезжая часть - почти 2 километра. Около каждого забора примерно метр засыпан землей, но такой "хенд-мейд" домовладельцев едва ли можно назвать тротуаром. Нет и остановок. Фонари, по словам местных жителей, работают не всегда. Например, зимой дети идут в школу по темной дороге.

Чтобы уберечь себя и своих детей, жители Ратомки написали петицию. Первое обращение было составлено еще в 2015 году, сейчас их уже три. И на все пока отрицательный ответ – на строительство тротуаров в Ратомке "источник финансирования не определен".

А вот здесь, буквально за кольцевой, асфальта попросту нет. 8 лет назад в агрогородке Гатово стали появляться эти индивидуальные застройки, сейчас домов уже около трех сотен. Жители сами провели сюда газ и воду, только вот добраться до дома с каждым днем становится все труднее.

Подо мной 20 сантиметров плодородной почвы, а дальше идет глина. Я могу передвигаться, потому что дороги еще покрыты льдом, но к весне, по словам местных жителей, это будет совершенно невозможно. По агрогородку Гатово таких дорог примерно 9 километров.

Каждый день можно наблюдать, как соседи вытаскивают машины друг друга из огромных ям. Увидеть их нельзя, максимум - запомнить опасные места, они до краев заполнены грязью.

Судя по письмам, которые получают жители Гатово, финансирование должно было быть выделено еще в 2012 году, такой же документ есть с планами на 2015 и 2016 годы. Почему финансирования нет - неизвестно. И нынешней весной прятать резиновые сапоги жители поселка не будут.